Ambulancebroeders vinden briefje onder ruitenwisser en weten niet wat ze moeten zeggen

Steeds vaker wordt het om onverklaarbare redenen ambulancemedewerkers moeilijk gemaakt.

Ambulancebroeders uit het Britse Birmingham wisten niet wat ze zagen toen ze terugkeerden bij hun wagen. Ze vonden een briefje onder de ruitenwissers waar een duidelijke en vrij egoïstische boodschap op stond geschreven.

Hulp

‘Jullie mogen dan misschien levens redden, maar zet je bus niet op zo’n stomme plek neer dat je mijn oprit blokkeert’, stond er op te lezen. Maar de ambulancebroeders waren zich van geen kwaad bewust. Ze waren met spoed naar een huis gereden waar een man onwel was geworden. Hij spuugde bloed en had dringend hulp nodig. Hij moest uit zijn woning worden gehaald en dat duurde eventjes. De reddingsactie was geslaagd.

Reactie

De ambulancebroeders hebben gereageerd met dat ‘ze niet weten wat ze moeten zeggen’. Daarnaast schrijven ze op social media: ‘We hebben hem met spoed naar het ziekenhuis moeten brengen, waar duidelijk werd dat zijn toestand kritiek was. Patiënten gaan voor alles.’

Thanks for all the comments you’ve been sending through about this case. We still can’t believe it, and it appears you can’t either. Leaves us feeling really rather #sad – thanks again for all your support 👍🚑👌 pic.twitter.com/xSCzjaIZLz

— WMAS (@OFFICIALWMAS) 11 november 2017