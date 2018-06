Amelia (28) verdiende meer dan 45.000 euro achter haar computer (en dít is haar geheim)

Amelia Avossa (28) heeft de afgelopen jaren meer dan 45.000 euro binnen geharkt. Echt veel heeft ze hier niet voor hoeven doen: de Britse vrouw verdient namelijk haar geld door op social media mee te doen aan prijsvragen en winacties.

De hele dag door houdt ze sociale media zoals Facebook en Twitter in het oog op zoek naar leuke prijzen.

Prijsvragen

De alleenstaande moeder van vier kinderen begon al op jonge leeftijd met het meedoen aan prijsvragen in tijdschriften. Omdat ze nooit iets won, stopte ze er uiteindelijk mee. Toen ze zwanger was van haar tweede kind besloot ze toch weer eens de gok te wagen.

Niet meer gestopt

“Ik deed mee aan een winactie en won meteen een cadeaupakket”, vertelt ze. “Het deed me geloven dat deelnemen aan zulke acties wel degelijk iets kan opleveren. En sindsdien ben ik niet meer gestopt.”

Ontmoetingen met beroemdheden

Het urenlang scrollen door social media blijkt effectief te zijn: in acht jaar tijd heeft Amelia al meerdere peperdure cadeaus gewonnen. Van spelconsoles en televisies, tot duizenden euro’s cash en vakanties. “Maar de leukste prijzen vind ik de ontmoetingen met beroemdheden”, vertelt ze. “Dat zijn echt unieke ervaringen. Zo heb ik Miley Cyrus al ontmoet en heb ik eens mogen racen met Lewis Hamilton.”

Honderden per dag

Voor al die leuke prijzen hoeft Amelia niet meer te doen dan een post te liken of delen op social media. Omdat dit vaak niet meer dan een paar seconden van haar tijd kost, kan ze er gemakkelijk honderden per dag doen.

Ontelbaar

“Ik ben gestopt met tellen hoeveel alle prijzen waard zijn bij het bedrag van 40.000 pond”, klinkt het. “Maar ik ben nog lang niet van plan om te stoppen. Mijn computer staat de hele dag aan en telkens ik een beetje tijd heb, kruip ik erachter.”

