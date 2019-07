Amerigo, het paard van Sinterklaas, op 30-jarige leeftijd overleden

De trouwe vriend van Sinterklaas is niet meer: paard Quadis, die de rol van Amerigo van 1990 tot en met 2011 vertolkte, is op 30-jarige leeftijd overleden.

In Elburg was Quadis voor het eerst te zien als de schimmel van de Sint. In 2011 ging het knappe dier na al haar harde werken met pensioen. Het nieuwe paard van Sinterklaas werd ook Amerigo genoemd, omdat deze naam landelijk bekend is als het officiële paard van de goedheiligman. Quadis speelde ook in de film Nova Zembla en in een reclame van PostNL.

“Fijn leven gehad en veel met iedereen beleefd! Bedankt voor alle mooie herinneringen”, schrijft de manege op Facebook.”Bedankt voor alle mooie herinneringen. We gaan je missen hulp Americo, filmster, fotomodel!”. ‘Amerigo’ verbleef haar laatste jaren op manege Bleijenberg in Weert.

Bron: nu.nl. Beeld: ANP