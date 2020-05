Heftig: Amerikaanse (34) bevalt van eeneiige vierling

Een zwangerschap (en de bevalling) van een baby is al een hele prestatie op zich. De Amerikaanse Jenny Marr (34) onderging wel iets heel bijzonders. Ze beviel onlangs van een eeneiige vierling, van wie ze op de natuurlijke manier zwanger was geworden.

Inmiddels maken zij en haar 4 mannen Harrison, Hardy, Henry en Hudson het goed.

Advertentie

Grote shock

Toen Jenny met haar man Chris naar de verloskundige ging om een echo te maken, kregen ze een grote verrassing te horen. Er was namelijk niet 1 baby in de buik te zien, maar 4. Toen de arts dit zag, draaide die het scherm plotseling weg. Hoewel Jenny dacht dat er iets mis was met de hartslag van de baby, bleek iets heel anders aan de hand te zijn. Het was een grote shock voor het stel toen ze hoorden dat ze niet 1, maar 4 baby’s kregen.