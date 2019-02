Bekende Amerikaanse schrijver deed jarenlang alsof hij kanker had

De Amerikaanse bestsellerauteur Dan Mallory heeft toegegeven jarenlang over zijn ziekte te hebben gelogen. “Sorry, ik heb nooit hersenkanker gehad.”

Jarenlang heeft schrijver Dan Mallory, bekend van zijn debuut The Woman in the window, gedaan alsof hij hersenkanker had om zijn problemen met zijn bipolaire stoornis te verhullen. Hij strooide leugens over zijn persoonlijke leven rond en zei dat zijn moeder aan borstkanker is gestorven en zijn broer zelfmoord heeft gepleegd. Dit deed hij onder andere om bij de universiteit van Oxford en bij verschillende uitgeverijen in Londen en New York binnen te komen.

Ontmaskerd

Nadat de krant The New Yorker zijn leugens ontmaskerde, geeft hij toe nooit een kankerpatiënt te zijn geweest. Daarnaast vertelt hij dat zijn moeder wel ooit borstkanker heeft gehad, maar nog steeds leeft. Net als zijn broer. Mallory zegt in een reactie op het verhaal in The New Yorker dat het nooit de bedoeling is geweest om iemands vertrouwen te schenden. “Ik heb inderdaad bij verschillende gelegenheden in het verleden anderen verteld of laten geloven of niet tegengesproken dat ik een fysieke ziekte heb gehad in plaats van een geestelijke: kanker om precies te zijn.”

Makkelijker om te liegen

“Mijn moeder heeft moeten strijden tegen een agressieve vorm van borstkanker toen ik 10 was. De ervaring heeft mijn tienerjaren gevormd en is synoniem voor pijn en paniek”, gaat de Amerikaan verder. “Ik voelde me ongelooflijk beschaamd over mijn psychologische problemen, die mijn ergste, mijn gevoeligste geheim bewaren.” Hij schrijft dat hij ontzettend bang was voor wat anderen van hem zouden vinden wanneer ze erachter kwamen dat hij problemen heeft met z’n geestelijke gezondheid. “Het leek me makkelijker om te liegen.”

Spijt

De bestsellerauteur is eerder al gediagnosticeerd met een ernstige bipolaire stoornis. Hierdoor heeft hij last van vreselijke depressies, ontwrichtende gedachten en geheugenproblemen. “Het is vreselijk geweest, aangezien ik in die toestand verschillende dingen heb gezegd of gedaan die ik normaal niet zou zeggen of doen. Dingen waar ik me in veel gevallen helemaal niets meer van herinner.” Het spijt hem dan ook dat hij misbruik heeft gemaakt van de welwillendheid en het vertrouwen van wie dan ook. “Hoe wanhopig de situatie ook was, dat was nooit de bedoeling.”

When Ian Parker called a former colleague of the author Dan Mallory, the response was: “My God, I knew I’d get this call. I didn’t know if it would be you or the F.B.I.” https://t.co/AXUqann8Mo pic.twitter.com/keRfaEWDVI — The New Yorker (@NewYorker) 4 februari 2019

Bron: The New Yorker, The Guardian, Independent. Beeld: iStock