Ongeneeslijk zieke Amir (10) overleden in bijzijn van familie

De 10-jarige ernstig zieke Amir Mouradi is op kerstavond overleden in aanwezigheid van zijn ouders, broertje en zus.

Dat meldt de advocaat van zijn familie op Twitter.

Rust in vrede Amir Mouradi. Je bent mijn kerst engeltje. — Joancy Breeveld (@JBreeveld) 24 december 2017

Ziek

Amir was verstandelijk gehandicapt en leed aan een ongeneeslijke stofwisselingsziekte. Daarbij raken hersenen, nieren, lever en hart beschadigd waardoor hij niet goed kon groeien en moeilijk kon bewegen. In september werd de jongen door de kinderbescherming bij zijn ouders weggehaald, omdat hij daar niet de juiste zorg zou krijgen.

Weer thuis

De ouders, die hun zoon jaren hebben verzorgd, verzetten zich tegen de uithuisplaatsing. “De laatste ademhalingen die hij nog mag doen, zou hij moeten doen in bijzijn van zijn familie”, zei advocaat Joancy Breeveld afgelopen zomer. Een maand later kreeg het gezin met hulp van vrienden een aangepaste woning in Groningen en kon Amir weer bij zijn ouders wonen.

Verlost

Marianne Bathoorn, al jaren bevriend met het gezin, meldt bij Dagblad van het Noorden dat ze zondagavond door de familie geïnformeerd werd met het droevige nieuws. “Ik heb een dubbel gevoel. Aan de ene kant heb ik er vrede mee. Het ging best wel slecht met Amir. De laatste tijd kon je zien dat hij pijn had. Aan de andere kant gaat iedereen z’n stralende lach en blije koppie missen.’’

Bron: NOS.nl. Beeld: iStock