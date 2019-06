Weekendje Amsterdam? Deze bijzondere accommodatie gaat het internet over

Een nachtje logeren in Amsterdam is door de populariteit van de stad flink prijzig geworden. Veel mensen kiezen daarom voor een slaapplek buiten de stad en dat aanbod is héél divers.

Onder het mom van ‘vlakbij Amsterdam’ hopen veel mensen op Airbnb hun huis te kunnen verhuren. Nou ja, huis… Telegraaf ontdekte een wel heel bijzondere accommodatie in Zwaanshoek. In het Noord-Hollandse dorp kun je namelijk slapen in een stal op een echt bed van stro.

Heerlijk zacht bed

Voor deze bijzondere slaapplek betaal je 58 euro per nacht. Voor dit bedrag krijg je een heerlijk zacht bed, een wc en toilet in een bijgebouw en mag je gebruik maken van de barbecue. Wel moet je zelf je handdoeken meenemen.

Positieve recensies

Back to basic valt duidelijk in de smaak, want onder de advertentie zijn veel positieve recensies te lezen. “Lekker slapen op comfortabel matras op en tussen de strobalen! Lekker warme dekens zijn aanwezig mochten de nachten te koud zijn. Rustige camping en leuke eigenaren die zaak goed onder controle hebben”, schrijft een van de bezoekers van de accommodatie.

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: iStock