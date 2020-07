Amsterdam en Rotterdam gaan mondkapjes verplichten op drukke plekken

In meerdere Europese steden is het al langer de regel, maar nu volgen ook Amsterdam en Rotterdam met het verplichten van het dragen van mondkapjes op drukke plekken. Dat wordt donderdagmiddag door NOS bekendgemaakt.

Het betreft een experiment van de twee grote Nederlandse steden, in een poging verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Verplichte mondkapjes

Deze mondkapjesmaatregel gaat niet direct van kracht, maar gaat pas in op 5 augustus. Het is vanaf die datum in zowel Rotterdam als Amsterdam verplicht om een mondkapje te dragen, op straat en in winkels. Ook is niet iedereen verplicht de mondkapjes te dragen, want het geldt alleen voor mensen vanaf 13 jaar en ouder. Jonge kinderen hoeven dus geen mondkapje te dragen.

Plekken

Deze regel geldt niet in alle gebieden van de steden. In Amsterdam ben je verplicht een mondkapje te dragen in het Wallengebied, in de winkelstraten Kalverstraat en Nieuwendijk, en op de markten op Plein ’40-’45 en de Albert Cuypstraat. En in Rotterdam geldt de regel van 06.00 uur tot 22.00 in winkelgebieden in het centrum en de markten op het Visserijplein, Afrikaanderplein en de Binnenrotte, en de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein.

Boete

Ga je vanaf 5 augustus in deze gebieden toch zonder mondkapje de straat op? Dan riskeer je een boete, of kan je gevraagd worden het betreffende gebied te verlaten.

Wil je zelf een mondkapje maken? Onderstaande video legt uit hoe je dat heel gemakkelijk kunt doen.

Bron: NOS. Beeld: iStock