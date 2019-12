Prachtig gebaar: Amsterdamse politie zamelt schoenen in voor daklozen

Het aantal daklozen in Amsterdam is de laatste jaren bijna verdubbeld. Hierdoor is er een groot tekort aan schoenen voor daklozen. De politie helpt daarom mee met het inzamelen van schoenen.

De inloophuizen voor onder meer daklozen van de Amsterdamse organisatie Regenboog groep worden iedere dag door wel 600 daklozen bezocht. En geen enkele daklozen loopt volgens de organisatie op normale schoenen.

Veel lopen

Daklozen worden gedwongen constant in beweging te blijven, aangezien het meestal niet is toegestaan ergens voor een langere plek te blijven. Ze worden weggestuurd of krijgen zelfs een boete. Ze lopen dus veel, maar vaak wel op te kleine en te smalle schoenen. Volgens de Regenboog groep zijn er wel honderden paren nodig en dan het liefst brede, stevige en warme schoenen. Die kunnen ze inleveren bij de inloophuizen op tientallen locaties in Amsterdam.

Kast plunderen

Medewerkers van politiebureau Amsterdam Centrum-Burgwallen helpen mee bij de inzamelingsactie. “Wij zijn aanwezig voor de handhaving maar natuurlijk ook de hulpverlening mag niet vergeten worden”, klinkt het op Instagram. Ze vragen iedereen om herenschoenen vanaf maat 42, sokken, warme truien en winterjassen in te leveren op het bureau aan de Nieuwezijds Voorburgwal 35 of bij een van de locaties van de Regenboog groep. “Plunder de kast van je familie en geliefden en help daklozen de winter door!”

Bron: Het Parool. Beeld: iStock