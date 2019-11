Amsterdamse Stef (26) maakt diepe indruk met ‘sexy stem’ in TVOH

Hoewel er vrijdagavond heel wat talenten voorbij kwamen in ‘The Voice of Holland’, was er toch wel één iemand die er voor iedereen uit sprong: de 26-jarige Stef Classens wist iedereen omver te blazen met zijn stem én zijn looks.

Stef vertolkte het nummer ‘Someone You Loved’ van Lewis Capaldi en maakte diepe indruk met zijn optreden. Vooral coach Waylon was laaiend enthousiast over de 26-jarige Amsterdammer en merkte op dat de jongen ‘bij tijd en wijle énorm sexy’ klonk.

Advertentie

Eerder al gewonnen

Stef is overigens geen onbekende: hij won in 2014 namelijk het programma ‘Beste Singer/Songwriter’. Stef had echter niet op de winst gerekend, waardoor er ook geen nieuwe nummers klaar lagen. Iets wat hem naar eigen zeggen de das omdeed. Hij belandde daarna in een depressie maar wist daar, mede dankzij zijn vriendin, weer uit te komen. “Ik voel me nu stukken beter en zelfverzekerder.”

Droom

Voor de 26-jarige Amsterdammer was dit dan ook hét perfecte moment om aan The Voice mee te doen. “Ik hoop dat mijn leven er na The Voice zo uitziet dat ik kan spelen op hele grote festivals waar mensen staan te schreeuwen voordat jij het podium opkomt. Dat zou ik echt wel te gek vinden,” aldus Stef.

Enthousiaste jury

Zijn droom zou nog weleens uit kunnen komen: want al bij het eerste couplet draaiden Anouk en Lil’ Kleine om. Niet veel later drukte ook Waylon en Ali B op de rode knop en was het succesverhaal compleet. Alle coaches waren dolenthousiast over het optreden van Stef, maar toch was het uiteindelijk Waylon die de knappe zanger wist binnen te hengelen.

Reacties Twitter

Ook op Twitter waren vooral de vrouwen érg enthousiast over Stef:

Wat een popje is Stef ☺️ pfoeoe #tvoh — Robin (@BorisJ24) November 29, 2019

Ik zou hem wel even willen knuffelen…..Leuk joch…Mooie stem Stef👍🏼 #TVOH — Alberdina Chatarina🚜🏗 (@dinie_van) November 29, 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Voice of Holland, Twitter. Beeld: RTL