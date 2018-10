Amsterdamse doet een misselijkmakende vondst in haar boterham

Marie Louise Schipper uit Amsterdam nam een hap van haar roggeboterham, toen ze plots op een wel heel hard stukje beet. Het begin van een groot mysterie.

Marie herkende er namelijk direct een tand in, maar niet die van een mens. Nee, dit dertien millimeter lange, benige voorwerp móét van een dier zijn. Maar welke dan?

Oud, klein zoogdier

À la Freek Vonk die het zelfs geweldig vindt om door bloedzuigers of een haai aangevallen te worden, besluit Marie dat dit stukje dier niet vies en eng, maar juist hartstikke interessant. Nadat ze foto’s van de vondst in haar boterham op Twitter had gedeeld, leidde Marie’s zoektocht haar naar de Universiteit Utrecht. Op de afdeling waarin wilde dieren en hun tanden en botten worden onderzocht, ontdekten ze dat het inderdaad een tandje is en van een klein zoogdier geweest moet zijn. “Een beestje dat vrij oud is geworden”, aldus Marie tegen het AD.

#tand

Hoe de tand in haar bammetje terecht is gekomen, weet Marie nog niet. Ze gaat het samen met een bioloog tot op de bodem uitzoeken en deelt alle updates op Twitter. De hashtag ‘#tand’ was nog nooit zo boeiend om in de gaten te houden.

Tijdens de lunch ontdekte ik dit benige voorwerp in mijn roggeboterham. 13 mm lang: welk beest mist nu een tand? pic.twitter.com/Xmr7FLIopn — MarieLouiseSchipper (@marielouissch) 14 oktober 2018

Weten jullie nog? De tand, die onlangs in mijn lunch zat, ging vandaag mee op expeditie naar de Universiteit van Utrecht. Het is een element van een zoogdier dat niet meer de jongste was. Ik ga dit verder ontrafelen! Veel dank voor alle hulp. Wordt vervolgd! #update #tand pic.twitter.com/RObVMF2ipP — MarieLouiseSchipper (@marielouissch) 18 oktober 2018

Bron: AD. Beeld: iStock

