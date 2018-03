Amy liep 14 jaar lang met de naald van een ruggenprik in haar wervelkolom

Vlak na de geboorte van haar zoon werd Amy Bright geplaagd door ondraaglijke rugpijn. Nu, maar liefst veertién jaar later blijkt uit een scan dat ze al die tijd rondliep met de naald van haar ruggenprik in haar wervelkolom.

Begrijpelijkerwijs is Amy na die gruwelijke ontdekking in alle staten. “Ik ben woest, overstuur en bang. Iedere keer dat ik beweeg, loop, buig, draai en slaap beweegt die naald in mijn wervelkolom.” Ze heeft al veertien jaar iedere dag enorme pijn en ze krijgt steeds meer moeite met het bewegen van haar linkervoeten en -been.

Controleren

Amy klaagt het ziekenhuis nu aan op last van fraude en wanpraktijken. Volgens haar wisten ze al die tijd al dat ze rondliep met een naald in haar wervelkolom, maar werd dat voor haar verzwegen. “Deze naalden zijn 9 tot 10 centimeter en hebben een herkenbaar uiteinde dat de arts moet controleren om er zeker van te zijn dat de naald compleet is. Volgens onze expert hebben ze wel moeten weten dat er nog een deel van de naald in haar zit omdat er zo’n groot gedeelte ontbrak. En dat veiligheidsuiteinde zit nog steeds in haar”, zegt haar advocaat.

Bang voor de toekomst

Op het moment zelf hadden medici het probleem prima kunnen oplossen. Dat is echter niet gebeurd, en dat heeft het probleem alleen maar groter gemaakt. Als de naald nu verwijderd wordt, is de kans namelijk groot dat Amy verlamd raakt.

“Het heeft nu het punt bereikt dat het constant brandt. Ik ben heel bang voor de toekomst. De kans is groot dat ik in een rolstoel terechtkom. Het enge is dat ik het niet weet. Ik probeer me op mijn toekomst voor te bereiden en de hulp en steun te krijgen die ik nodig heb.”

