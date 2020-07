Voor Astrid (36) zit teruggaan naar het normale leven er niet in: “Dat is meteen een enkele reis ic”

We vinden het inmiddels heel gewoon: alles mag weer zo’n beetje, op gepaste afstand van 1,5 meter. Voor Astrid zit dat er niet in. Zij is zo kwetsbaar, dat terug naar het normale leven een enkeltje ic betekent.

Astrid van de Nieuwehof (36) krijgt medicijnen waardoor haar immuunsysteem slecht werkt. Dat maakt haar heel kwetsbaar voor corona.

“Ik heb eerst een potje zitten huilen, nadat mijn reumatoloog begin april had meegedeeld dat ik niet naar het ziekenhuis mocht komen voor een injectie tegen mijn reuma. Ik heb die spuiten nodig, anders verga ik van de pijn en krijg ik ontstekingen. De ellende is alleen dat ze mijn immuunsysteem volledig onderuithalen. Daardoor is mijn afweer tegen ziektes minimaal. “Als jij naar buiten gaat om naar het ziekenhuis te gaan en corona oploopt, is dat meteen een enkele reis ic,” zei mijn arts. Een enkele reis, geen retour dus. Ik vroeg maar niet door. Ik wilde het eigenlijk gewoon niet weten.”

Humor

“Ik heb drie reumatische aandoeningen: de ziekte van Bechterew, artrose en het syndroom van Tieze. De laatste is het ergste. De pijn van de andere twee is te dragen, maar het syndroom van Tieze veroorzaakt ontstekingen in mijn borstbeen, waardoor ik niet goed kan doorademen. De injecties die ik normaal gesproken elke zes weken krijg, bestrijden de pijn en werken ontstekingsremmend. Zonder dit medicijn ontstaat er allerlei ontstekingsellende in mijn borstgebied en word ik heel kortademig. Over mijn conditie hoef ik het niet eens te hebben, die gaat naar nul. Thuiszitten door corona, niemand zien en niet eens de trap op kunnen door ademtekort en pijn, ik vond het een afschuwelijk vooruitzicht. Hoelang ging dit duren?”

“Mijn arts schreef me prednison voor tegen de pijn en de ontstekingen, waar ik gratis en voor niets zo’n heerlijk opgezet prednisonhoofd bij kreeg. Niet heel erg, want ik mocht toch niet naar buiten. Ik weet het, een flauwe grap, maar als het even kan, bekijk ik moeilijke dingen met humor. Dat helpt me meer dan steeds stilstaan bij hoe naar het is. Want het was natuurlijk eigenlijk om te huilen.”

Ouderenuurtje

“De prednison hielp onvoldoende. Elke ochtend om zeven uur sleepte ik mezelf naar het ouderenuurtje in de supermarkt, waar ik redelijk veilig boodschappen kon doen. Het was een risico om naar buiten te gaan, maar ik ben het type dat het heel moeilijk vindt om hulp te vragen. Als het even kan, doe ik het zelf. Over dat het mijn leven kon kosten, dacht ik niet te veel na. ’s Morgens vroeg is er bijna niemand op straat en in de winkel was er voldoende afstand. Het was mijn uitje, om daarna weer een paar dagen binnen te blijven.”

1,5-metersamenleving

“Ik denk dat deze hele coronasituatie nog heel lang gaat duren. Het vooruitzicht om altijd zo te moeten leven, vind ik niet te doen. Daarom heb ik besloten om heel voorzichtig mee te bewegen met de 1,5-metersamenleving. Ik ga wat meer naar buiten en sta niet alleen meer bij het ochtendgloren in een winkel, maar ga ook later op een dag. Als het me te druk is, keer ik meteen weer om.”

Risico

“Ik geef andere mensen met reuma advies over hun werk en na weken vol videobellen, doe ik nu af en toe wandelcoaching. Ik weet dat ik daarmee risico loop. Het is heel dubbel, maar ik wil niet alleen maar in angst leven. Daar krijg ik mentaal dusdanige klappen van, dat het me geen leuker mens maakt. Niet voor anderen en zeker niet voor mezelf. Dus zoek ik continu naar de balans tussen wat wel en niet kan. Nadenken over de toekomst doe ik liever niet. Dat maakt me bang. Daarom geniet ik waar dat mogelijk is. Op minimaal 1,5 meter.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Interview: Deborah Ligtenberg. Beeld: iStock