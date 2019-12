Zó brachten André en Bridget Kerstmis met Rachel door

De moeder van André Hazes, Rachel, liet eerder al weten: Kerst zou ze doorbrengen met zoon André en zijn vriendin Bridget Maasland. En zo geschiedde.

Op Eerste Kerstdag plaatsen zowel André en Bridget op Instagram Stories een stroom van berichten van hun kerstviering. En dat het een gezellige boel was, bleek wel uit de foto’s en video’s. Zo liet André zijn moeder geloven dat iedereen in kerstkostuum uitgedost zou komen, maar uiteindelijk kwam alleen Rachel verkleed opdraven.

Familiefeest

Stond ze daar: in een rood-wit-blauwe kerstbroek en bijbehorende trui terwijl André de grootste lol had. Ondertussen geeft Bridget Rachel een dikke kus en een knuffel. Gelukkig mocht het de pret niet drukken voor Rachel en leek ze er ook niet zwaar aan te tillen. Er lijkt namelijk een fijne sfeer te hangen: de familie Hazes zit bij elkaar met cadeautjes, hapjes en drankjes.

Samen op de foto

Het drietal ging later nog met elkaar op de foto. Rachel liet eerder al laten weten het goed te kunnen vinden met de 45-jarige Bridget. De 2 hebben veelvuldig contact. “We bellen en appen met elkaar en hebben samen de grootste gein. Ze is echt leuk! Ik zou goed met haar kunnen leven”, aldus Rachel. Ook zei ze in datzelfde gesprek heel blij te zijn weer contact te hebben met haar zoon.

Bron: Instagram. Beeld: ANP