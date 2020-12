André Dongelmans heeft een mooi project voor de boeg. De acteur, die we natuurlijk kennen van de hitserie de Luizenmoeder, gaat namelijk een korte film regisseren. Zijn film De dansende man zal gaan over een suïcidale man.

De productie maakt deel uit van het project De Ontmoeting, een platform dat nieuwe makers de kans biedt een eerste film te maken. Voor het project zijn nog negen andere regisseurs uitgekozen, van de in totaal ruim honderd inzendingen. Zij worden begeleid door verschillende grote filmhuizen.

De Ontmoeting bestaat sinds 2015 en krijgt steun van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en het Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten. Nadat het NTR-traject KORT! verdween, is dit eigenlijk nog maar een van de weinige projecten die jonge makers de kans geeft om een film te kunnen maken.

Première

De dansende man zal in 2021 in première gaan op het Nederlands Film Festival in Utrecht. Verder zal André volgend jaar te zien zijn in de Luizenmoeder-film waarin hij vader Kenneth speelt.

