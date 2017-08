André van Duin vertelt hoe het nu met Martine Bijl gaat

Aanstaande zondag is ‘Heel Holland Bakt’ terug. Ook dit jaar vervangt André van Duin presentatrice Martine Bijl weer omdat zij nog niet in staat was om het programma te presenteren.

André vertelt in de video dat hij nog regelmatig contact heeft met Martine Bijl. Hij vertelt hoe het nu met haar gaat en kijkt alvast een beetje vooruit naar volgend jaar. En wat vindt Martine eigenlijk van André als presentator van het programma?

Bron: Show.nl. Beeld: ANP