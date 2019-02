André van Duin over Martine Bijl: 'Het lukt mij niet meer haar te laten lachen'

André van Duin laat weten zich zorgen te maken over Martine Bijl. Het gaat niet zo goed met haar. Het lukt de grappenmaker zelfs niet meer om haar aan het lachen te maken.

“Hoewel Martine met het schrijven van haar boek een unieke prestatie heeft geleverd – ik heb tranen gelaten van het lachen en van het huilen – kun je niet zeggen dat het op dit moment goed met haar gaat”, vertelt André aan Story.

‘Behoorlijk triest’

Eerst presenteerde Martine altijd Heel Holland Bakt, maar ze heeft om gezondheidsredenen het stokje overgedragen aan André. Sinds haar hersenbloeding in 2015 worstelt ze met haar gezondheid en een depressie. Rond kerst is André nog bij haar op bezoek gegaan, maar daar schrok hij wel van. “Ze is echt wel depressief, wat ik me in haar situatie ook best kan voorstellen”, legt hij uit. “Het lukt mij niet meer om haar aan het lachen te maken, om eerlijk te zijn. Dat is natuurlijk behoorlijk triest.”

Dubbel gevoel

André geeft toe dat hij het best lastig vindt dat Heel Holland Bakt nu zo’n groot succes is, maar dat Martine nooit meer terug zal keren als presentatrice. “Wat betreft Martine is dat natuurlijk een dubbel gevoel. Ik denk dat we inmiddels allemaal wel de conclusie hebben getrokken dat Martine niet meer terug gaat komen. Zeker na het lezen van haar boek.” Martine schreef het aangrijpende boek Rinkeldekinkel over het drama dat haar trof.

