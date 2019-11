André Hazes deelt foto van zijn avondje uit met moeder Rachel

De ruzie tussen André Hazes en Rachel lijkt definitief over te zijn. Donderdagavond plaatste André zelfs een foto waarop te zien is dat ze een avondje uit zijn.

Bij de foto schrijft de zanger: ‘Meeting over 2020. We gaan niks anders doen!’, aangevuld met een hashtag van Holland zingt Hazes. Het lijkt erop dat moeder en zoon gaan samenwerken voor de Hazes-concerten die volgend jaar op de planning staan.

Advertentie

Tekst gaat verder onder de foto.

Geen contact

Al eerder plaatste André een foto met zijn moeder waarbij hij schreef hoe blij hij is dat de relatie met zijn moeder weer koek en ei is. Er is openlijk veel gebeurd tussen de twee en soms spraken ze elkaar tijdenlang niet. In een uitzending van Waar is de Mol? van eind september dit jaar vertelde Andre over de ruzie: “Waarom was dat? Hoe kan je nou 3 jaar geen contact hebben met je zoon? En dan was ze er heilig van overtuigd: ‘Ja, maar dat lag niet aan mij’. Dus zij ziet dat dan niet. Weet je wat het is? Ik kan op haar niet boos zijn, mijn moeder is gewoon ergens heel erg ziek of zo.”

Verzoening

Maar in oktober in Ahoy herstelde het contact. “We zagen elkaar wel, alleen de afgelopen jaren was de klik er niet”, vertelde Dré eerder aan RTL Boulevard. “Na afloop kwam ze in de kleedkamer en het klopte gewoon weer.” Hij schreef daarom bij een eerdere foto: ‘Zo fijn dat je weer terug bent!’

Dit bericht bekijken op Instagram Zo fijn dat je weer terug bent!👩👦 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 5 Nov 2019 om 6:25 (PST)

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram, SBS6. Beeld: ANP