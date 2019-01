Hoe André Hazes er 10 jaar geleden uitzag is écht niet te geloven

De hele wereld doet mee met de online trend van het moment: de zogeheten ’10 year challenge’. Je zet dan twee foto’s van jezelf naast elkaar: eentje uit 2009 én eentje uit 2019.

Zo laat je aan de hele wereld zien hoe jij in die jaren bent veranderd qua uiterlijk. De ene ster na de andere doet mee en dat blijft leuk. Lekker vergelijken. Sommigen zijn geen spat veranderd, anderen lijken een complete metamorfose te hebben ondergaan.

Maar wat ons betreft is er één winnaar: André Hazes. Hoe hij is veranderd in die jaren, is ongelooflijk. In januari 2009 werd André 15 jaar, nu wordt hij deze maand 25 jaar. Volgens zijn fans is hij ‘goed opgedroogd’. ‘Een echte man geworden’, zegt een ander. Wat een verschil met toen en nu – dat is zeker.

Dit bericht bekijken op Instagram Hahahaha, sjaaltje alles! #tenyearchallenge Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 15 Jan 2019 om 2:57 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP