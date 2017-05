Die laatste restjes mayonaise in de pot zijn de ideale basis voor een lekkere, klassieke vinaigrette. Scheelt gedoe met pannenlikkers, vette handen en afwas. Win-win, als je het ons vraagt. Bovendien heb je meteen een pot om de vinaigrette in te bewaren. Even schudden en je hebt een heerlijke dressing die past op elke salade. Bekijk de video voor het recept.

Libelle samen met Calvé

Nodig voor de klassieke vinaigrette:

Bijna leeg potje Calvé Licht & Romig

1 el grove mosterd

1 el rode wijnazijn

3 el zonnebloemolie

1 sjalotje, zeer fijngesneden

Peper en zout

Zo maak je het:

Schep 1 el grove mosterd in een bijna leeg potje Calvé Licht & Romig

Voeg 1 el wijnazijn, 3 el zonnebloemolie en de fijngesneden sjalot toe

Voeg peper en zout naar smaak toe en draai het deksel op het potje

Schud goed en klaar is je vinaigrette

Oneindig variëren

Met mayonaise kan je een heerlijke dressing maken. Dit kan ook heel goed als je maar een klein beetje mayonaise over hebt. Met dit recept kan eindeloos gevarieerd worden. Denk eens aan een mayonaise-yoghurt-kruidendressing of balsamico-basilicumdressing. Door de mayonaise wordt de dressing lekker vol en romig. En dat met Calvé Licht & Romig, 60% minder vet maar net zo lekker. Voor meer inspiratie klik hier.