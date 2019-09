André Hazes bedolven onder kritiek van 'moedermaffia'

André Hazes dacht een grappige opmerking te plaatsen bij een foto van Monique. Helaas konden veel volgers er niet om lachen en kreeg hij flink wat kritiek te verduren.

Monique deelde een foto waarop zoontje André te zien is in de armen van een geschminkte man. Ook kleine André had schmink op zijn toet. Omdat de geschminkte torso van de man het shirtje van het jochie raakt, reageert de zanger: “Lekker die verf op z’n kleding van die gozer.”

Commotie

Ongetwijfeld is de opmerking van André grappig bedoeld. Toch zagen veel volgers de lol er niet van in. Inmiddels is er meer dan 100 keer op de opmerking van André gereageerd. Zo wordt er vooral gezegd dat André zijn kind lekker kind moet laten zijn en zich niet druk moet maken om vlekken. “Daar is een wasmachine voor” zegt de een. En “Je klinkt als een oud wijf” reageert een ander.

Reactie van André

Gelukkig nemen veel volgers het voor de zanger op. “Laat die jongen zeggen over zijn eigen kind wat hij wil. Grap of geen grap.” wordt er gezegd. André zelf trekt zich er niet veel van aan. Kort na alle commotie reageert de zanger lachend: “Hahahahaha, mensen jullie maken echt elke keer mijn dag!”

Dit bericht bekijken op Instagram Namasté 💮 Een bericht gedeeld door 𝑴𝒐𝒏𝒊𝑸𝒖𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 (@moniquenoell) op 28 Sep 2019 om 4:47 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP