André Hazes reageert op breuk en hint op toekomstige relatie

Monique Westenberg reageerde woensdag al uitgebreid op de breuk met André Hazes en inmiddels heeft de zanger ook van zich laten horen. Hij ontkent een nieuwe relatie te hebben, maar hint wel op een relatie in de toekomst met de 25-jarige influencer Sarah van Soelen.

“Binnen mijn relatie heb ik – om aan de verwachtingen van Monique te kunnen voldoen – geprobeerd alles te zijn wat ik niet ben. En dat is me uiteindelijk opgebroken”, vertelt André. “Het heeft een aantal keer tot een breuk geleid, die nu echt definitief is. Begin dit jaar is mij duidelijk geworden dat het tussen ons gewoon niet meer werkt. Maar tijdens onze vakantie op Bonaire is de bom echt gebarsten, waarna ik op dag drie heb aangegeven bij terugkomst in Nederland bij Monique weg te gaan.”

Sterke klik

Naast de reden dat hij bij Monique weg is, lezen we nog iets opvallends in zijn tweet. Zo vertelt hij dat hij veel steun heeft aan influencer Sarah van Soelen. “Hoewel we in die tijd een sterke klik voelden, bleef het bij vriendschap. Dat daar in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan, sluit ik niet uit. Maar op dit moment krijg ik van de familie en haar vooral de steun die ik nodig heb.”

Zoon

Verder benadrukt hij dat hij in het leven van zijn zoontje wil blijven. “Ik laat door mijn breuk met Monique overigens niet mijn zoon in de steek; het einde van een relatie tussen twee mensen betekent niet het einde van de relatie tussen een vader en zijn zoon. Die koester ik enorm en ik zal er van mijn kant alles aan doen om de fantastische band met André in stand te houden.”

Bron: Rtlboulevard. Beeld: Brunopress.