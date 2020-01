André Hazes en Bridget Maasland delen vanuit Marokko wens voor 2020

Het showbizzkoppel André Hazes en Bridget Maasland heeft samen Oud & Nieuw gevierd in Casablanca, in Marokko. Op Instagram delen de 2 een mooie wens voor 2020.

Het koppel krijgt nogal wat commentaar over zich heen en André lijkt zich in zijn post te richten op de mensen die negatief zijn over zijn levenskeuzes.

André Hazes deelt wens voor 2020

“2020… Ik hoop op een jaar waar minder mensen van achter hun computer andere mensen het leven zuur proberen te maken”, schrijft de zanger. “Een jaar waar liefde en respect hoger komen te staan dan jaloezie en afgunst. Een jaar waarin mensen meer nadenken of meer weten over een situatie voor er dingen worden gezegd of geschreven. Laten we liever zijn voor elkaar.”

Ook schrijft hij: “Ik gun jullie allemaal het dubbele van wat jullie mij toe wensen en ik ben ongelooflijk dankbaar voor een heel mooi leven, die ik de afgelopen jaren kende en die mij nog te wachten staat, een prachtige zoon, een mooie carrière, en een nieuwe liefde. Tot volgend jaar mensen!”

Brazes

Bridget reageert op de foto met 2 hartjes. En zelf deelde ze ook een zoet kiekje van Brazes, zoals het koppel graag genoemd wordt. “2020 mag alleen maar over liefde gaan!” schrijft ze erbij.

André deelt ook nog een kleffe foto van hoe hij en Bridget het nieuwe jaar inluiden.

Bron: Instagram. Beeld: ANP