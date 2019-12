André Hazes en Bridget Maasland vieren samen Kerst bij moeder Rachel

Niet alleen fladderen de vlinders in de buik van André Hazes, ook geeft hij toe steeds meer kerstkriebels te krijgen. “Die dagen spendeer je met de mensen van wie je houdt”, liet hij weten.

Dus vertelt hij die door te brengen met zijn nieuwe liefde: Bridget Maasland. En niet zomaar ergens, nee, ze zullen tijdens Kerstmis bij André’s moeder Rachel vertoeven. En dat terwijl ex Monique naar verluidt jarenlang niet welkom zou zijn geweest bij Rachel Hazes.

Kerst bij de schoonfamilie

De zanger maakte zijn kerstplanning bekend aan RTL Boulevard. En ondanks dat hij de maand december eigenlijk maar een depressieve maand vindt, begint het toch te kriebelen voor de feestdagen. “Ik vind kerst liefde, die dagen spendeer je met de mensen van wie je houdt”, vertelde hij. “Eerste kerstdag ben ik met mijn kind, tweede kerstdag met familie. Dan zal Bridget erbij zijn, ja.” Ook Bridget liet het bezoekje aan haar schoonfamilie eerder al weten aan het programma. “Fijn dat ik ook weet waar ik kerst vier”, grapte ze toen.

Familie Hazes

André en moeder Rachel Hazes hebben na jaren pas sinds kort weer contact met elkaar. “Ze is een soort van weer wie ze was. Mijn moeder is echt een heel leuk wijf, maar wel zoals ze was en niet wie ze de afgelopen jaren was”, liet hij eerder weten. Rachel zocht bijna 3 jaar geleden professionele hulp vanwege een depressie en werd daarvoor enkele weken opgenomen.

Een gouden kerst

Afgelopen zomer werkte de zanger in Spanje aan zijn tweede kerstalbum: Een gouden kerst. Maar daar naar luisteren tijdens Kerstmis? Écht niet. “Kerst moet zoet en melancholisch zijn”, zei hij. “Ik vind het de hel als ik ergens kom en iemand draait iets van mij, dat vind ik het ergste wat er is. Ik ga dan ook echt weg. Nu met die kerstplaat ga ik ook niet naar mezelf luisteren, er zijn zoveel betere. Michael Bublé of zo, dan luister ik wel naar hem.”

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️❤️ Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 29 Nov 2019 om 2:19 (PST)

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP