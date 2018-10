André Hazes verklapt met déze foto dat Johnny de Mol dit weekend gaat trouwen

Een jaar geleden ging Johnny de Mol voor zijn Anouk op één knie. Alles lijkt erop te wijzen dat het stel dit weekend trouwt in het buitenland. In heel gezellig gezelschap.

Johnny vertelde in verschillende interviews uitgebreid over het aanzoek, maar over de bruiloft heeft het stel hun lippen stijf op elkaar gehouden. Het enige wat Johnny een tijdje geleden kwijt wilde over de bruiloft was dat “de bruiloft ergens volgend jaar is en in ieder geval niet in Nederland”. Over de datum wilde hij ook niets kwijt, maar tante Linda de Mol versprak zich vorig weekend tijdens een interview op haar festival. “We lopen niet de deur bij elkaar plat, want we zijn heel druk. Volgende week zijn we weer allemaal bij elkaar, want Johnny gaat dan trouwen”, zei ze toen.

Locatie

De geruchten gingen dat het stel in Portugal zou trouwen, omdat de familie daar een aantal huizen heeft. Tot Johnny deze week ineens een foto plaatste vanuit Buenos Aires. Of probeert hij daarmee iedereen voor de gek te houden?

André Hazes zegt ‘aanstaande’

De locatie weet de familie dus goed geheim te houden, maar dat de bruiloft dit weekend plaatsvindt weten we dankzij André Hazes nu wél zeker. De zanger plaatste donderdagavond op Instagram namelijk een kiekje met de bruidegom en schreef daarbij: “Een optreden mogen geven voor Johnny en zijn prachtige aanstaande. Wat een warme familie mag zij in terechtkomen.” ‘Aanstaande’, dus betekent dat dat ze donderdagavond nog niet getrouwd waren?

Op de foto is ook tante Linda te zien met een drankje in haar hand. Dat kiekje had André blijkbaar niet het wereldwijde web op mogen slingeren, want al snel verwijderde hij het plaatje weer. Maar toen was het natuurlijk al op een aantal andere plekken te vinden… Nu zijn we wel héél benieuwd naar de foto’s van de grote dag.

Showbizzbruiloft Johnny de Mol en zijn Anouk begonnen! André Hazes zingt op feest. https://t.co/2flWc5MCyj pic.twitter.com/BIKlO8sGbw — weekbladweekend (@weekbladweekend) 5 oktober 2018

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP