André Hazes verrast zus Roxeanne tijdens concert

Roxeanne en André Hazes hebben elkaar weer helemaal gevonden nadat ze een lange tijd geen contact hadden. André zette zijn zus tijdens een optreden zelfs muzikaal in het zonnetje.

Roxeanne deelde op Instagram een video van het moment en schreef daarbij: “Dit is echt het liefste ever.”

Kleine verassing

In het filmpje is te zien hoe André door de speakers roept: “En dan nu een kleine verassing.” Vervolgens zingt de zanger speciaal voor zijn zus een deel van haar hit ‘Ik Was Toch Je Meisje’. Vervolgens vraagt hij grappend: “Was dit ongemakkelijk even?” Waar Roxeanne volmondig ‘ja’ op beantwoordt. “Mijn zus is er”, roept Dré naar het publiek. “Ik ben blij dat je er bent, schat.”

Dit bericht bekijken op Instagram Dit is echt het liefste ever @andrehazes 😂❤️ Een bericht gedeeld door 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes) op 11 Sep 2020 om 11:05 (PDT)

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress.