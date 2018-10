André Hazes deelt pikant kiekje van zichzelf en Monique

André Hazes stond afgelopen weekend opnieuw in Ahoy en trakteerde zijn fans op een spetterende show. Maar het waren niet alleen zijn fans die blij werden verrast, zo blijkt uit een kiekje dat de zanger op zijn Instagram plaatste.

Zijn eigen vriendin Monique kreeg namelijk iets wat verdacht veel op een naakte lapdance lijkt…

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 29 Okt 2018 om 12:50 (PDT)

Voorbereidingen

Op de foto is te zien hoe een naakte André lachend op de schoot zit van zijn vriendin. “Voorbereidingen”, zo schrijft hij erbij. Monique lijkt het allemaal wel best te vinden en kan er gelukkig om lachen. Ook zijn volgers zien er de humor wel van in. “Geweldig” en “Wat een dondersteen ben je toch ook,” is slechts een greep uit de vele reacties.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP