Nadat André Hazes woensdag bekend maakte dat hij en Monique Westenberg voorgoed uit elkaar zijn, draaide de geruchtenmolen volle toeren. In RTL Boulevard heeft de zanger vanavond een boekje open gedaan over zijn relatiebreuk.

Volgens André Hazes is het op Bonaire mis gegaan. De twee waren van plan om in Bonaire te gaan trouwen en waren daar onder andere om trouwlocaties te gaan bekijken. “Maar op het moment dat ik daar was dacht ik, dat gaan we niet doen,” aldus André.

Dat hij haar toch niet zo kort daarvoor een aanzoek had gedaan, was volgens hem om haar te tonen dat hij onvoorwaardelijk van haar hield. “Maar dat bleek niet genoeg te zijn,” aldus André. “Ik moest me verantwoorden voor dingen die ik niet had gedaan. Er zijn natuurlijk ook zoveel dingen gebeurd die niet te lijmen waren. Ook veel ruzies waar kleine Dré bij waren. Mijn ouders hebben zelf ook vaak ruzie in mijn bijzijn gehad en dat wil ik hem niet aandoen. In Bonaire is dat uit de hand gelopen en toen dacht ik gewoon ‘het is genoeg geweest’”

André Hazes: “Zij is een soort van god en ik ben altijd de lul”

De zanger geeft toe dat hij in verleden fouten heeft gemaakt, maar neemt zich deze keer helemaal niks kwalijk. “Ik heb Monique altijd op handen gedragen en heb áltijd het boetekleed aangetrokken, ook op moment dat het eigenlijk niet nodig was. Dat doe je uit liefde en respect voor de moeder van je kind. Zij is een soort van God en ik ben altijd de lul, maar ze moet ook accepteren als het een keer niet zo is. Als iets een leugen is, dan wordt ik boos. Dat is ook de reden dat ik nu interview doe”

Wachten met vertellen

Volgens hem kan het eigenlijk niet zo zijn dat zijn vertrek Monique heeft verrast, omdat ze al een tijdje ruzie hadden. Monique verweet hem in haar Instagrampost dat hij het nieuws van hun relatiebreuk al deelde voordat ze het aan hun zoontje konden vertellen, maar volgens André ligt dat toch wat anders. Hij wilde het nieuws al meteen aan zijn zoontje vertellen, maar Monique wilde per se wachten. Toen de Story het nieuws naar buiten bracht voelde hij zich genoodzaakt om alsnog te reageren en het nieuws te bevestigen.

Wel of geen nieuwe relatie?

Tijdens het interview wordt hem ook nog gevraagd naar Sarah Soelen, de influencer met wie hij naar verluidt een relatie zou hebben. André laat weten dat er op het moment geen sprake is van een relatie. Wel geeft hij toe dat hij na de ruzie op Bonaire meteen is verhuisd naar een appartement van de vader van Sarah en dat hij daar momenteel ook met haar verblijft. Dat hij het zo goed met haar kan vinden, heeft volgens hem te maken met het feit dat hij op moeilijke momenten naar de drank grijpt en dat zij daar alles van weet. “Zij heeft in een afkickkliniek gezeten voor een drank en drugsverslaving en is nu anderhalf jaar clean.” Hoewel er op dit moment niks romantisch tussen de twee zou spelen, sluit hij dat niet uit. “Het is wel een heel leuk wijf, daarom heb ik ook in mijn Instagrampost gezet dat ik niks uitsluit. Ik weet niet wat de toekomst brengt.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress