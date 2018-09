André Hazes heeft zijn eigen kleding ontworpen en dít is het resultaat

André Hazes is een bezige man. Hij is niet alleen ontzettend veel aan het optreden, hij is ook nog in de weer met mode.

Zo heeft hij zijn eigen kledinglijn ontworpen.

Het resultaat daarvan laat hij vol trots op social media zien Sinds gisterenavond kun je de spullen van André kopen. Vooral opvallend zijn de onderbroeken, waar ‘Kleine jongen’ op staat. En dan is er nog de ‘Leef je leven’-trui.

Over de zanger zelf staat er het volgende op de site: “Het stempel ‘de zoon van’ is hij inmiddels allang ontgroeid, al blijft hij trots op zijn afkomst. Maar André Hazes gaat op eigen benen ook als een trein. Met een gouden tweede album op zijn naam, een derde op komst en de zoveelste dikke hit met een voor het eerst geheel zelfgeschreven nummer dat zijn motto perfect weergeeft: Ik Haal Alles Uit Het Leven.” Nou, hij mag er trots op zijn.