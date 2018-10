André Hazes deelt superschattige filmpjes van voetballende Dré

Op social media laten André Hazes en Monique maar al te graag weten hoe gek ze zijn op hun kleine Dré.

En dat we begrijpen we maar al te goed, want wát een schattig mannetje is het.

Geen tweede Donny

De volkszanger concludeerde in de gymzaal waar Dré leert voetballen dat hij duidelijk géén profvoetballer Donny van de Beek is. “Gaat geen tweede Donny van de Beek worden ben ik bang”, schrijft hij bij de video waar het hummeltje de bal in precies de verkeerde richting trapt. “Wat een mannetje!”, reageert Donny er dan ook op. “Hij voetbalt in ieder geval al beter dan zijn vader.”

Uitgeput na de wedstrijd lacht Dré met een grote bidon water naar de camera. “Alles tegenovergesteld gedaan wat de juf vroeg! Trots op je ouwe!”, schrijft André opgetogen. Stiekem is hij er hartstikke trots op.

Bonje met Moon

Maar André geeft niet op en koopt een gloednieuw Ajax-tenuetje voor Dré. Iets waar vrouwlief Monique niet blij mee gaat zijn als Rotterdammer. “Bloedbonje met Moon als Feyenoord supporter, maar het helemaal waard. Nieuwe Donny van de Beek stap 1 is gezet”, schrijft André erbij.

De hilarische videos van Dré worden zoals gewoonlijk bedolven onder de likes van zijn fans.

Dit bericht bekijken op Instagram Gaat geen tweede @donnyvdbeek worden ben ik bang!😂❤️ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 13 Okt 2018 om 4:00 (PDT)

Maar zijn eigenwijsheid tijdens de les lijkt hij niet van een vreemde te hebben… “Gewoon lekker doen wat ze zelf willen in plaats van wat de juf zegt”, schreef Monique al eens onder foto’s en een videos van Dré tijdens de voetbal. En daar blijkt hij ook nog eens een paar dansmoves in petto te hebben tijdens de voetbaltraining.

