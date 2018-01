André Hazes deelt hele lieve foto met zijn moeder

André Hazes en zijn moeder hebben toch écht de strijdbijl begraven. De zanger deelt een bijzondere foto van Rachel, die bij zijn concert aanwezig was.

In 2015 verbrak André het contact met zijn moeder. Lange tijd leek het erop dat een verzoening er niet meer inzat, maar blijkbaar bracht de kerstgedachte daar verandering in: André en zijn vriendin Monique brachten het kerstdiner vorig jaar samen met zijn moeder door.

Hereniging

De vrede lijkt stand te houden. Op zijn Instagram-pagina plaatste André onderstaande foto met de tekst: ‘Fijn dat je erbij was’, en een hartje. Ah, daar smelt óns hart dan weer een beetje van.

Fijn dat je erbij was❤️ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 27 Jan 2018 om 3:00 (PST)

Monique schreef na de hereniging op Instagram: “Omdat het tijd is. Voor rust en ruimte, in hoofd en hart”, schrijft ze erbij. “Omdat loslaten, ook verder gaan betekent. Omdat we de hele wereld niet kunnen veranderen, maar de wereld in en om ons heen wel. Stapje voor stapje, in vrede, respect én met elkaar.”

André treedt nog steeds op: Holland Zingt Hazes is wegens succes verlengd tot en met 31 januari. Bij elk ticket ontvang je nu een New York Pizza t.w.v. € 11,99 cadeau.

Bron en beeld: Brunopress en Instagram

