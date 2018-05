André Hazes laat met déze foto zien dat hij precies op zijn vader lijkt

André en André: het is even nadenken bij de familie Hazes. Nu er al drie generaties André’s zijn, is het mooi om alle mannen eens naast elkaar te zetten.

Dat doet André dan ook. Hij plaatst vandaag een foto waarop te zien is hoeveel hij op zijn beroemde vader lijkt.

Op de markt

Zo poseert hij ook met hoed en sigaret, net als zijn vader een tijd terug deed. ‘Mijn held’, schrijft Dreetje bij de foto van zijn vader. André overleed in september 2004 na twee hartinfarcten en een hartstilstand. De volkszanger werd ooit ontdekt toen hij op de Albert Cuypmarkt in de Amsterdamse Pijp stond te zingen. Zijn grote afscheid werd in de Amsterdam ArenA gehouden. De ‘Zij geloof in mij’-zanger is 53 jaar geworden.

De gelijkenissen tussen vader en zoon zijn hier goed te zien:

Mijn held. Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 14 Mei 201é om 4:25 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP