André Hazes geeft kijkje in zijn nieuwe villa

André Hazes en zijn vriendin Monique zijn druk aan het klussen in hun pas gekochte optrekje. Op Instagram geven de twee alvast een voorproefje van hun nieuwe villa.

De twee kochten onlangs een huis in Berkel en Rodenrijs, een dorpje vlakbij de lievelingsstad van Monique: Rotterdam. Het is nog niet bekend wanneer ze precies gaan intrekken, maar als we deze beelden zien, zal het niet lang meer duren…

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 21 Sep 2018 om 3:33 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 26 Sep 2018 om 6:52 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 3 Okt 2018 om 6:10 (PDT)

