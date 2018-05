André Hazes deelt voor- en nafoto van zijn gezicht en dít valt zijn volgers meteen op

André Hazes is qua uiterlijk in korte tijd best veranderd. Zo schoor hij onlangs zijn hoofd bijna kaal. Maar als we kijken naar de langere termijn, valt er nog iets op.

Op Instagram deelt André een voor- en nafoto van zijn gelaat. “Ik vond alles wel gezellig toen denk ik!”, schrijft de volkszanger bij.

Meezwangeren

Ja, zijn volgers zien het ook direct: André is flink wat kilo’s afgevallen. Zijn gezicht is daardoor ook duidelijk een stuk slanker geworden. “Je was daar sowieso aan het meezwangeren”, reageert iemand. Daarmee wordt het couvade-syndroom bedoeld, waarbij mannen van zwangere vrouwen last krijgen van typische zwangerschapskwaaltjes zoals vreetbuiten. Een soort schijnzwangerschap, dus. En dat is eigenlijk best positief te noemen, want dat betekent dat André enórm heeft meegeleefd met zijn liefde Monique.

Jim Bakkum

Acteur Jim Bakkum herkent zichzelf in de kiekjes van André. “Maar je straalde wel, dikke knar of niet”, complimenteert hij de volkszanger, en hij geeft toe: “Ik heb ook dat soort foto’s.” Kijk, mannen, niks om je voor te schamen dus!

Bron: Instagram, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Beeld: Instagram, ANP

