André Hazes deelt nieuwe gezinsfoto's waarop de hond de show steelt

André Hazes en Monique Westenberg zijn na een moeilijke periode weer gelukkig samen. Dat spat ervan af op nieuwe gezinsfoto’s met baby André.

Tuurlijk, die kleine is schattigheid pur sang, maar dit keer steelt toch echt hond Gioia de show.

Pijn

Onlangs deelde Monique een verdrietig berichtje over haar viervoeter. Ze heeft veel pijn doordat haar achterste hakken zijn versleten, terwijl ze nog maar 4 jaar is. Gelukkig heeft ze nu pijnstillers voorgeschreven gekregen, waardoor het al een stuk beter met haar gaat. Rennen in het bos doet ze nog met plezier. “Het leven is er ook om te genieten zolang ze dat kan”, aldus Monique. Ze is zó dol op haar hondenkind, dat ze zelfs een kinderboek over haar schreef. Leuk om voor te lezen aan je (klein)dochter of -zoon:

Bron: Instagram André Hazes. Beeld: ANP