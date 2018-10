André Hazes doet eerlijk boekje open over gezinsuitbreiding

André Hazes is de trotse vader van zoontje André, die deze maand 2 jaar wordt. Hij droomt nu al over nóg een zoon.

Of een dochter, dat vindt hij net zo gezellig. “Hoe leuk zou dat zijn? Dat ze uit de douche komt en dat papa dan het strikje in haar haar moet doen. Dus ja, heel graag!”

André is open over de mogelijke gezinsuitbreiding. Hij wil graag meer kinderen. Nu hij met zijn partner Monique Westenberg net is verhuisd naar een groter huis, is daar ook de ruimte voor. Het gaat ook goed tussen de twee. Eerder dit jaar maakten ze een roerige tijd mee en waren ze tijdelijk uit elkaar. Maar nu zijn ze weer helemaal gelukkig. Over vreemdgaan hoef je dan ook niet te beginnen bij de volkszanger. “Dat ga je ook nooit over me te horen krijgen, nooit, nooit, nooit! Daar ben ik niet van.”

Hij geniet van wie hij heeft. André: “Als ik in bed lig – dat is echt geen slijmen – en zij na het tandenpoetsen haar dingetje uittrekt, denk ik nog steeds: wat een lekker wijf heb ik.”

Het gezinnetje:

Dit bericht bekijken op Instagram Goedemorgen!❤️ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 6 Okt 2018 om 12:57 (PDT)

Bron: Flaironline. Beeld: ANP