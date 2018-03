André Hazes laat zijn grote held op zijn been tatoeëren

Dat André Hazes een liefhebber van tatoeages is, is bekend. Maar zijn nieuwste tattoo wordt echt een enorm kunstwerk: het neemt – als het eenmaal klaar is – zijn hele linkerbeen in beslag.

Het eerste deel van de tatoeage is inmiddels gezet. André heeft zijn grote held op zijn been laten vereeuwigen: bokser ‘Rocky’, een fictief karakter uit de bekende Rocky-films. Trots plaatst André een foto op Instagram.

Hele been vol

Dit is pas het eerste stukje van de tattoo, laat André weten. “Mijn hele linkerbeen wordt vol getatoeëerd met beelden uit de Rocky films”, schrijft hij. “Rocky is altijd al belangrijk geweest voor mij en als ik van één iemand fan ben, is het Stallone wel.” Acteur Sylvester Stallone speelde de rol van Rocky.

We zijn benieuwd naar het eindresultaat!

