André Hazes tijdens kerstdiner herenigd met moeder Rachel

In 2015 verbrak André Hazes het contact met zijn moeder Rachel, maar het lijkt erop dat ze de strijdbijl hebben begraven. André plaatst op Instagram een foto waarop te zien is dat hij samen met zijn vriendin Monique aan bij het kerstdiner met Rachel.

‘Herenigd’, schrijft hij erbij, gevolgd door een hartje. Moeder Rachel zit aan het hoofd van de tafel, met haar zoon naast haar.

Herenigd!❤️🍀 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 24 Dec 2017 om 11:38 (PST)

Een paar maanden geleden leek het er nog op dat de ruzie nooit meer goed zou komen. Monique zei toen in het RTL-programma ‘Story of My Life’ dat een verzoening er niet meer in zat. Blijkbaar heeft de kerstgedachte daar verandering in gebracht.

Mooie boodschap

Ook Monique deelde de foto met Rachel op Instagram. “Omdat het tijd is. Voor rust en ruimte, in hoofd en hart”, schrijft ze erbij. “Omdat loslaten, ook verder gaan betekent. Omdat we de hele wereld niet kunnen veranderen, maar de wereld in en om ons heen wel. Stapje voor stapje, in vrede, respect én met elkaar. Mooie kerstdagen.”

Bij die boodschap kunnen wij ons alleen maar aansluiten!

