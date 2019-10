André Hazes deelt bijzondere foto van hereniging met trotse moeder

De band tussen André Hazes en zijn moeder Rachel is niet al te best. Des te bijzonder is het voor André dat ze aanwezig was bij zijn show in Ahoy.

Afgelopen weekend trad André Hazes maar liefst 3 keer op in een uitverkocht Ahoy. En omdat hij zo blij was met de komst van zijn moeder, deelt hij 2 lieve en bijzondere kiekjes op Instagram.

Advertentie

Omhelzing

“Horen dat je trots op me bent was goud waard!”, schrijft hij. Op de foto omhelst hij zijn moeder, terwijl ze elkaar diep in de ogen aankijken. André heeft 3 jaar lang geen contact gehad met moeder Rachel en zus Roxeanne. Zij zouden het niet eens zijn geweest met de keuze van André om met Monique te trouwen.

Petje af

André vindt het erg bijzonder dat zijn moeder bij 1 van de shows in Ahoy aanwezig was. Ook al heeft hij niet wekelijks contact met haar, hij gunt zijn moeder het allerbeste. “Ik heb heel veel respect voor haar, voor alles wat ze heeft gedaan als moeder. Dat is echt petje af”, zei hij laatst in een gesprek met Johnny de Mol in Waar is de Mol?

Dit bericht bekijken op Instagram Horen dat je trots op me bent was goud waard!❤️ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 20 Okt 2019 om 10:32 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Je was erbij ouwe!❤️ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 20 Okt 2019 om 10:05 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP