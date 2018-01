Monique deelt ontzettend lieve foto en boodschap voor André's verjaardag

André Hazes is jarig! De zanger mag vandaag 24 kaarsjes uitblazen. Zijn vriendin Monique (40) zet de jarige job volop in het zonnetje.

“Mijn wens voor jou is dat je dromen groot blijven en je zorgen klein”, begint ze haar lieve boodschap aan de vader van haar kindje, André Hazes junior.

Gevoelig hartje

“Dat je nooit meer op je schouders hoeft te dragen dan dat je aan kan”, vervolgt de blondine. “Dat de wereld om jou heen jouw oprechtheid omarmt en je teruggeeft wat jij geeft. Dat jouw cirkel positief blijft en je ontwikkeling jou laat worden wie je hoopt te mogen zijn. Ik wens jou rust in je mooie koppie en blijdschap in je gevoelige hartje. Samen zijn we sterk! Gefeliciteerd met je verjaardag mijn liefde. Ik hou van jou, oneindig.”

Vrienden van Amstel

André Hazes staat momenteel 2 weken lang op het podium van De vrienden van Amstel live. Daar deelt hij regelmatig kiekjes van op Instagram. Natuurlijk was Monique ook van de partij.

Wat een vrouw😍 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 18 Jan 2018 om 4:51 (PST)

Mogen vanavond weer!👌🏻 @vriendenvanamstel Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 20 Jan 2018 om 6:59 (PST)

Dromen komen uit.❤️🍀🌪 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 20 Jan 2018 om 4:16 (PST)

Wil jij ook een concert van André Hazes bijwonen? Dat kan nog! Koop snel je kaartje in de Libelle Shop:

André Hazes in Ahoy Vanaf € 31,40 Kaarten bestellen

Andrés zus Roxeanne vierde met Libelle vakantie op Ibiza:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, Brunopress