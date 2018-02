André Hazes brengt een ode aan juf Ank op Instagram

Ook André Hazes is fan van ‘De Luizenmoeder’. Op Instagram zet de zanger juf Ank in het zonnetje.

“Ik hou van juf Ank”, schrijft hij bij een foto van actrice Ilse Warringa, in haar rol als de pittige leerkracht. “Ik had ooit een juf Ank. Toen hield ik niet van haar. Maar nu wel!”

Kwetsbare juf Ank

En met André 3,5 miljoen andere mensen: De Luizenmoeder verbrak met de vierde aflevering gisteravond weer een record. We zagen dit keer een kwetsbare juf Ank, die duidelijk wat problemen thuis en in de liefde heeft en met een snik in haar stem het nu al legendarische ‘Hallo allemaal’-lied zingt. Zelfs de meest strenge juffrouwen hebben een klein hartje.

André Hazes live in Ahoy zien en horen? In de Libelle Shop koop je de allerlaatste kaarten:

André Hazes in Ahoy Vanaf € 31,40 Tickets bestellen

Zo lief, de juf in deze video wordt op hartverwarmende wijze ten huwelijk gevraagd:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP