Lieve video: André Hazes junior is nú al klaar voor het grote publiek

Monique Westenberg deelt op Instagram regelmatig lieve foto’s en video’s van de kleine André Hazes junior. In een video die ze vandaag deelt, blijkt duidelijk dat de muzikale genen van zijn vader én opa door het lichaam van de kleine spruit stromen.

Podiumbeest

Ingepakt en wel tegen de Hollandse kou is te zien hoe André jr. nu al klaar lijkt te zijn voor optredens in uitverkochte zalen. Met een tak als microfoon begint hij enthousiast aan kersthit ‘Oh dennenboom’. Al moet hij eerst nog even inkomen, want hij verslikt zich aan het begin flink.

Dit bericht bekijken op Instagram Even inkomen… Een bericht gedeeld door 𝑴𝒐𝒏𝒊𝑸𝒖𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 (@moniquenoell) op 28 Jan 2019 om 12:25 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP