Zo vader, zo zoon: André Hazes junior steelt de show met zijn zangkunsten

Grote kans dat André junior later zijn vader achterna gaat, want de show stelen kan ‘ie. Dat blijkt wel uit een schattig filmpje dat zijn moeder Monique op Instagram deelt.

De kleine André is zingend te zien. Hij pakt de microfoon en gooit er wat noten uit. Na een tijdje vraagt ‘grote’ André Hazes aan z’n zoontje of ‘ie ook een ander nummertje kan zingen. Ja hoor, tuurlijk kan kleine Dré dat. Hij zet gelijk een andere melodie in. Dit ventje komt er wel!

Showtje alles!! Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 7 Jun 2018 om 1:19 (PDT)

Mijn💙 Een bericht gedeeld door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 8 Mei 2018 om 4:13 (PDT)

Bron & beeld: Instagram