André Hazes junior is jarig: "Wat een feest om jouw vader te zijn"

Driewerf hoera: André Hazes junior mag vrijdag 3 kaarsjes uitblazen. Een bijzondere dag waar André en Monique op Instagram natuurlijk even bij stilstaan.

En dat vanuit Disneyland Parijs, want daar viert het gezin deze vrolijke dag.

Liefde

“De allergrootste is jarig! Man, wat is het een feestje om jouw vader te mogen zijn. Ik hou van jou, mijn allerbeste vriend”, schrijft zijn vader bij de foto. Het plaatje is in Ahoy gemaakt, waar André half oktober verschillende keren voor een uitverkochte zaal mocht optreden. En lijkt het nou zo, of steekt de kleine man daar nou z’n middelvinger op?

Spiderman

Ook Monique plaatst een foto van haar jarige zoontje. “3 jaar geleden koos jij ons als jouw mama en papa en ik had me geen leukere, lievere, grappigere en knappere zoon kunnen voorstellen. Jij verrijkt mijn leven! Gefeliciteerd mijn hartje”, staat er bij de foto van kleine Dré als Spiderman.

Ter ere van de 25e verjaardag van André vroegen we tekenaar Pieter van den Broek om exclusief voor Libelle een futuristische tekening van André junior te maken. Hoe zou híj eruitzien op zijn 25e?

Bron: Instagram. Beeld: Pieter van den Boek