André Hazes blikt vooruit op de naderende kerstdagen

André Hazes weet nog niet hoe de naderende feestdagen er voor hem uit gaan zien. Of dat nu met zijn familie, met zijn nieuwe vlam Bridget of zijn ex Monique is… eigenlijk wil de zanger het met iedereen vieren. Dat vertelt hij vrijdagavond in RTL Boulevard.

André Hazes en Monique Westenberg zetten onlangs een punt achter hun knipperlichtrelatie. Het stel heeft samen een zoontje.

Kerstdagen

Vrijdagavond blikt André Hazes vooruit op de naderende kerstdagen. Waar hij het gaat vieren is nog erg onduidelijk, vertelt hij. Maar het liefst zou hij al zijn dierbaren bij elkaar hebben. “Als het aan mij ligt, vier ik kerst met iedereen”, vertelde hij. Het programma sprak met hem vanwege de lancering van zijn kerstsingle Samen met jou.

Niet alleen

Volgens André is hij niet het type om alleen te zijn tijdens de feestdagen. “Ik ben niet zo’n jongen die het in zijn eentje zou doen. Ik ben heel benieuwd waar ik het dit jaar ga vieren… waar ik mag komen zeg maar”, vertelt de zanger openhartig.

Nieuwe relatie

Zaterdag werd bekendgemaakt dat André zijn hart verloren heeft aan presentatrice Bridget Maasland. Hierover zei de zanger eerder: “Sinds kort heb ik inderdaad contact met Bridget Maasland en we onderzoeken of we het leuk vinden samen.”

