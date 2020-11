André Hazes laat zich kritisch uit over leeftijdsverschil tussen zijn ouders

André Hazes Jr. heeft zich in het Vlaamse tv-programma Het Huis kritisch uitgesproken over het leeftijdsverschil tussen zijn ouders. De zanger laat weten dat hij het als vader nooit zou goedkeuren als zijn dochter op jonge leeftijd zou aankomen met een man die 19 jaar ouder is.

Rachel Hazes leerde haar man André Hazes Sr. op haar 12e kennen. De zanger was toen al 31 jaar.

20 jaar leeftijdsverschil

Hoewel er al lange tijd geruchten rondgaan die anders beweren, blijft Rachel Hazes volhouden dat ze pas op haar 15e gevoelens voor André kreeg en dat ze pas op haar 18e een relatie begonnen. De vader van Rachel was groot fan van André en raakte zelfs bevriend met hem. André kwam regelmatig bij het gezin op bezoek en toen Rachel een jaar of 15 was, mocht ze oppassen op Melvin, de zoon van André uit een eerder huwelijk. “Toen André en ik ontdekten dat wij gevoelens voor elkaar hadden, ben ik uit beeld verdwenen. Het kon toen gewoon niet. Ik was een kind en wij scheelden bijna 20 jaar en André was ook getrouwd,” zei Rachel daarover.