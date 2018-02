André Hazes deelt pikante foto van zijn Monique

André Hazes en zijn vriendin Monique zijn in Las Vegas en hebben het daar zo te zien behoorlijk naar hun zin.

Dre deelde zojuist op social media een pikante foto van zijn prachtige vriendin Monique, die zo te zien weinig (of misschien wel niets) aanheeft.

Of nou ja, niets? Wie ter hoogte van de heupen kijkt ziet nog iets van een touwtje, dus een onderbroek of bikinibroekje heeft ze in ieder geval aan.

✌🏼♥️✌🏼 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 11 Feb 2018 om 11:20 (PST)

Wie even snel langs Monique spiekt ziet ook nog eens dat het koppel een prachtig uitzicht heeft daar in Las Vegas. André Hazes en zijn geliefde bezochten eerder een spectaculaire show van Cirque du Soleil in de wereldberoemde gokstad en hebben, althans volgens hun socialmediakanalen, de tijd van hun leven.

Veel plezier allebei!

