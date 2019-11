André Hazes legt voor het eerst uit waarom hij zo gek is op Bridget

André Hazes heeft voor het eerst een boekje open gedaan over zijn prille liefde voor Bridget Maasland. In een exclusief interview met Shownieuws vertelt hij dat Bridget één van de ‘tofste wijven’ is die hij ooit heeft ontmoet.

De zanger kan wel van de daken schreeuwen hoe leuk hij Bridget vindt. “Ik heb sinds kort contact met haar en we hebben het heel leuk,” aldus de zanger. “Het is één van de tofste wijven die ik ooit heb ontmoet. We zijn een beetje hetzelfde.”

Eerste etentje

Toch probeert André zich nog een beetje in te houden, aangezien de liefde nog heel pril is. “Het is eigenlijk nog helemaal niks. Ik heb gisteravond pas voor het eerst echt met haar gegeten! Dus we zijn echt aan het onderzoeken van: wat is het nou precies? Het is in zo’n stroomversnelling gegaan, maar we zijn al zowat getrouwd, volgens sommige mensen.”

“Het is pas zo kort”

André is naar eigen zeggen erg blij dat hij eindelijk openhartig over zijn nieuwe liefde kan praten. “Ik vind het leuk om nu over bridget te kunnen vertellen. Daarom hebben we het ook naar buiten gebracht. We wilden niet dat het zomaar uit zou komen en ik een lul zou lijken. We hebben het expres zelf naar buiten gebracht. Maar dat had van mij ook over een maand gekund, het is pas zo kort.”

Pure intenties

De zanger legt ook meteen uit waarom hij besloot om het nieuws eerst aan Monique te vertellen en later pas aan de rest van Nederland. “Ik was een heel weekend in België aan het werk en ik had contact met Bridget. Wat mijn goed recht is want Monique en ik zijn uit elkaar. Ik werd ‘s ochtends wakker en ik dacht: ik moet haar dit wel gaan vertellen. En dat is puur, omdat het kan dat iemand erover gaat lullen en dan hoort ze het van iemand anders.”

Contact met Monique

Ondanks alle ophef rondom de breuk, geeft André aan dat hij nog steeds goed contact heeft met Monique. De 2 kunnen, zo stelt hij, ‘nog altijd door een deur’: “Ze is mijn eerste liefde en dat zal altijd zo blijven.” De zanger geeft aan dat hij nog steeds op bezoek gaat om zijn zoontje te zien. Zo ging hij deze week nog langs om een klein uurtje te kleien met de kleine Dré: “En straks rijd ik ook naar ze toe en kan ik mijn kind een kus geven en haal ik hem morgen op. Ik hoop dat we altijd zo met elkaar verder kunnen.”

Bron: Show.nl. Beeld: ANP