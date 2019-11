André Hazes reageert op commotie rondom relatiebreuk: 'Mijn leven was even een hel'

André Hazes heeft woensdag na een roerige week voor het eerst op camera gereageerd op alle commotie rondom de relatiebreuk met Monique. “Het waren heel heftige dagen”, vertelt André in een interview met Shownieuws.

Duidelijk aangeslagen vertelt André: “Het waren heel heftige dagen. Vooral omdat het heel negatief is opgepakt, wat ik heel goed begrijp. Als er iets uitkomt en het wordt gebracht alsof ik bij mijn vrouw en mijn kind weg ben gegaan voor een andere vrouw, snap ik dat heel Nederland je gaat haten. Maar als dat dus niet het geval is en het wordt wel over je gezegd, dan is je leven echt een hel een week lang.”

Verschrikkelijk

André vertelt dat hij zelfs zijn capuchon niet af durfde te doen in de supermarkt. “Ik dacht: deze mensen denken allemaal dat ik mijn gezin heb verlaten voor een andere vrouw. Dat is verschrikkelijk voor mij, maar ook voor Bridget. Haar zoon krijgt berichten die helemaal nergens over gaan, over zijn moeder. En dat terwijl wij het allemaal zo netjes willen doen.’’

Klik met Bridget

De zanger vertelt dat het al maanden niet goed ging tussen hem en Monique. Ze bleven het proberen, maar wisten zelf ook dat het niet meer ging werken. André vervolgt: “Na een tijdje kwam ik Bridget tegen en heb ik een berichtje gestuurd. Ik had de mazzel dat ik iemand vond met wie ik zo’n klik had. Ik ben doorgegaan, maar het is bij mensen helemaal verkeerd binnengekomen.’’

Geen leuke week

De berichtgeving van de media heeft daar volgens André niet echt bij geholpen. “Ik ben ergens ook boos op de media. Dat je zomaar zegt over iemand dat ‘ie zijn gezin voor een andere vrouw heeft verlaten. Ik vind dat in Nederland echt een ding hoor. Ik vind het gewoon jammer. Ik merk dat mensen die mij echt kennen en ook fans dat zij toch wel achter mij staan en mij geloven als ik iets zeg.” In de video zie je dat de zanger een brok in zijn keel krijgt wanneer hij zegt: “Maar het raakt je wel en vooral omdat je kan wel blijven zeggen dat het zo is, maar er zullen altijd mensen zijn die dat blijven geloven. Het was geen leuke week, nee.”

Bron: Show.nl. Beeld: ANP