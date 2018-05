Wow: André Hazes lijkt sprekend op deze bekende Nederlandse voetballer

Het is dat we weten dat Rachel Hazes stapelverliefd was op André, anders zouden we zo geloven dat ze jaren geleden een spannend avontuurtje met oud-voetballer John de Wolf had.

André Hazes junior deelt op Instagram zelf een foto waarop hij sprekend op John lijkt. “Hahaha, mooi man!😜 ( vanaf mijn tweede met deze man op de camping gestaan, heb je nooit vertrouwt ma @rachelhazes )”, schrijft de zanger.

Beide een gemillimeterd koppie, helblauwe ogen en exact dezelfde lach: als wij Rachel waren, zouden we nu toch een tikje nerveus worden. 😉

Bron en beeld: Instagram, ANP